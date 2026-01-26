ЦСКА иска минимум 3 млн. евро за Ето'о

ЦСКА иска минимално 3 милиона евро за камерунския си халф Джеймс Ето'о. Вече е било отхвърлено едно предложение за него, което е било на доста по-малка стойност от тази сума.

Разчистването на състава при Христо Янев ще бъде доста трудно, след като ненужните към момента не искат да разтрогнат договорите си, а искат солидни компенсации.

Най-проблематичен е халфът Давид Сегер, който твърдо няма да помирише терен през пролетта. Той бе привлечен набързо през лятото и показа, че е доста некадърен и пропиля всички шансове, които му бяха дадени. През цялата есен изпълнява доста неудачно корнери, а се оказа, че откъм техника е доста лимитиран, да не кажем, че такава липсва. Така и не успя да преодолее съперник през времето, което бе на терена. Изигра 15 двубоя, като в тях записа 923 минути, без нито една асистенция или гол. Което си е голям срам за играч, който носи свещената фланелка с номер 8 на ЦСКА.

“Червените” са и единственият тим, който е плащал пари за този футболист в цялата му кариера. Те броиха 400 000 евро на “Йостерс” за него. Преди това нито този отбор, нито “Йоребро”, нито “Солентуна”, нито “Стоксунд”, нито “Норталие”, нито “Осби” сметнаха, че си заслужава да дават пари за него, а подписваха единствено договори като свободен агент.

При добра оферта “червените” могат да се разделят и с Иван Турицов,както и с един от капитаните си Адриан Лапеня.

Проблем е и албанецът Кевин Додай, след като “Влазня” (Шкодра) го иска, но ако единствено ЦСКА плаща заплатата му за 6 месеца наем. При това положение ще го вземат веднага.

За Лапеня ще се решава, ако се стигне до споразумение със защитник, с когото се преговаря в момента. Става въпрос за доста ръстов футболист, след като испанецът и косовецът Лумбард Делова са по 180 сантиметра, което си е сериозен проблем. Младоците Теодор Иванов и Алекс Тунчев са доста по-високи от тях, но за сметка на това нямат достатъчно опит.

Последната контрола на тима преди началото на пролетния полусезон ще се играе на клубната база в Панчарево, след като тревата на стадион “Васил Левски” трябва да бъде запазена за финала за суперкупата между “Левски” и “Лудогорец” на 3 февруари.

Проверката ще е срещу лидера на Втора лига “Дунав”, както бе предварително обявено.

Христо Янев пусна футболистите си в почивка, след като приключи лагерът в Турция. При завръщането си в София треньорът обяви, че целта на тима през пролетта е участие в евротурнирите. В момента той заема петото място на 6 точки от второто и третото, които гарантират минимум плейоф за участие в Европа.

Първият двубой на ЦСКА от пролетния полусезон е на 6 февруари, петък, от 17,45 часа на стадион “Васил Левски”. Футболната пролет у нас по случайност съвпада и с началото на зимните олимпийски игри в Милано и Кортина, което е малко странно при липсата на отопляеми терени.

