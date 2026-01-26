Илия Груев титуляр и в 6-ия мач на “Лийдс” за 2026-а

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският национал Илия Груев ще започне титуляр и в мач №6 на “Лийдс” за 2026 г. Той ще е гостуване на “Евертън” от 23-ия кръг на английската Висша лига. Започва от 22 ч в понеделник.

Според изданието leeds-live.co.uk 25-годишният Груев ще стартира отново в тройката вътрешни халфове с капитана Итън Ампаду и Брендън Арънсън.

Мениджърът Даниел Фарке заложи на тях при победата с 1:0 над “Фулъм”. Този мач бе пропуснат заради травма от германеца Антон Щах, който сега се очаква да се завърне в групата.

Въпреки това, имайки предвид, че Фарке отличи Илия Груев за представянето му след “сухата” мрежа срещу “Фулъм”, а и предвид факта, че мачът е гостуване, Груев ще започне като титуляр, а Щах може да се появи по-късно от пейката, пише leeds-live.co.uk.

В материала се посочва, че най-сериозната въпросителна е дали Фарке ще остави като партньор на блестящия в атака Доминик Калвърт-Люин Ноа Окафор. Швейцарецът няма гол или асистенция за “Лийдс” от 4 октомври.

Срещу “Фулъм” в края на терена са появи Лукас Нмеча и именно гераменецът се разписа победно в 91-ата, носейки важни 3 точки на йоркширци.

С тях тимът на Груев заема 16-ата позиция в класирането на Висшата лига с 25 точки и е на цели 8 от зоната на изпадащите.