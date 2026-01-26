ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Исландец, ритал в Лига Европа, блести на европейск...

Михаел Шумахер вече не е прикован за леглото

Михаел Шумахер

В Английски медии се появи нова обнадеждаваща информация относно здравето на седемкратния шампион от Формула 1 Михаел Шумахер. Легендарният спортист е извън публичното пространство повече от 12 години, след като удари главата си при падане при каране на ски.

Според изданието Daily Mail, Шумахер вече не е прикован на легло и може да се движи из дома си в инвалидна количка с помощта на медицински персонал.

Германецът е под 24-часово медицинско наблюдение и пребивава в частния дом на семейството си. Подчертава се обаче, че информацията за състоянието му остава строго ограничена по решение на семейството му.

Един от малкото хора, които могат да посещават Михаел, е бившият шеф на "Ферари" Жан Тод . Той по-рано заяви, че редовно посещава Михаел и гледа състезания от Формула 1 с него.

Михаел Шумахер
