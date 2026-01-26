Исландец, ритал в Лига Европа, блести на европейското по хандбал

Отборът на Исландия победи с 35:27 (18:12) петкратните европейски шампиони Швеция в среща от втория кръг на основната фаза на континенталното първенство и с 4 точки оглави група II, което се провежда в Дания и Швеция. Шведите също имат 4 точки и остават 2-и.

По 4 точки имат Словения, която победи Унгария с 35:32 (15:17), и Хърватия. Хърватите се наложиха над Швейцария с 28:24 (13:11). Именно отборите с по 4 точки ще трябва да определят полуфиналистите от този поток в последните два кръга. Заелият 3-ото място в групата ще играе плейоф за 5-о място в генералното класиране.

Големият герой за победата на исландците беше Виго Кристиянсон, който вкара 11 гола. Но историята му е малко любопитна и вече трудно приложима в някои части на Европа и света. До 21-годишна възраст той е професионален футболист. Участва с "Брейдаблик" в турнира Лига Европа през 2013/2014, а също така е викан и в младежкия национален отбор на страната по същото време. Точно тогава играе от време на време и хандбал в тима на "Грота". В един момент обаче спира да рита и се насочва изцяло към спорта с ръце.

Професионалната му хандбална кариера не започва бляскаво. След завръщането си в "Грота", той отива в Дания през 2016-а, но тимът му "Рандерс" изпада от лигата. Мести се в Австрия, след това в по-слаби германски отбори, а от 2021 година е в хандбалния "Щутгарт", където е истинска звезда.