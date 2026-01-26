ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Серхио Рамос може да стане собственик на "Севиля" за 450 млн. евро

Серхио Рамос СНИМКА: Facebook/Sergio Ramos

Серхио Рамос иска да стане собственик на "Севиля" заедно с Five Eleven Capital, съобщава испанското радио Cadena Ser.

Бившият защитник на "Реал" и националния отбор на Испания ще предложи за родния си андалуски клуб сумата от 450 милиона евро. Рамос и неговите адвокати в момента преглеждат финансовите отчети на клуба. Този процес може да отнеме няколко месеца.

Твърди се, че слабите резултати през последните години са принудили акционерите да решат да продадат "Севиля". Рамос е играл за клуба от Севиля като играч от 2003 до 2005 г., както и през сезон 2023/2024.

Последният отбор на 39-годишния Серхио беше мексиканският "Монтерей", който той напусна в началото на декември тази година. Смяташе се, че Рамос може да продължи професионална футболна кариера.

