Президентът на "Барса" за бягството на младок в ПСЖ: Неприятна ситуация

Президентът на "Барселона" Жоан Лапорта и Ханзи Флик Снимка: "Барселона"

Президентът на "Барселона" Жоан Лапорта коментира предстоящото напускане на възпитаника на академията на тима Дро Фернандес в "Пари Сен Жермен". Двете страни са постигнали споразумение за трансфера на играча за 8 милиона евро.

„Ще го обсъдим, когато всичко се уреди. Той обяви, че няма да остане. Това е неприятна ситуация. Имахме споразумение да поднови договора си на 18 години, но след това, за наша изненада, агентът му каза, че е променил решението си. Ще се опитаме да разрешим ситуацията по най-добрия възможен начин за "Барса", каза Лапорта по радио "Каталуня".

Дро Фернандес твърдо е отказал да поднови договора си с Барселона и е решил да напусне клуба. Клаузата за откупуване в настоящия му договор е 6 милиона евро. ПСЖ е готов да плати на каталунците повече, за да избегне нарушаване на добрите отношения между двата клуба.

