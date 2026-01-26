Синът на Паоло Малдини се мести в шести клуб в Италия

Даниел Малдини от "Аталанта" ще се присъедини към "Лацио", твърди трансферният гуру Фабрицио Романо. Двата отбора са близо до финализиране на сделката за наем на атакуващия халф. Римляните ще имат опция за пълно закупуване на играча.

Така "Лацио" може да се превърне в шестия клуб на 24-годишния футболист. Даниел Малдини е син на бившия защитник на "Милан" Паоло Малдини и внук на бившия играч и треньор на "Милан" Чезаре Малдини.

Малдини-младши се присъедини към "Аталанта" миналия февруари от Монца. Преди това той игра за "Милан", където също прекара известно време под наем в "Емполи" и "Специя".