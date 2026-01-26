Шампионката Медисън Кийс загуби от сънародничка на Australian Open

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Откритото по тенис на Австралия ще има нова шампионка.

Носителката на титлата за миналия сезон Медисън Кийс отпадна на осминафинал в изцяло американски сблъсък след загуба 3:6, 4:6 от Джесика Пегула.

Със сигурност една от полуфиналистките в първия за сезона турнир от "Големият шлем" ще е от САЩ, тъй като Пегула очаква Аманда Анисимова. Рускинята с американски паспорт спечели 7:6 (7:4), 6:4 срещу Синю Ван от Китай.

За четвъртфинал се класира и Елена Рибакина (Каз) след 6:1, 6:3 с Елизе Мертенс (Бел).