Шампионката Медисън Кийс загуби от сънародничка на Australian Open

Джесика Пегула отстрани своята сънародничка Медисън Кийс и така откритото на Австралия ще има нова шампионка. Снимка: Ройтерс

Откритото по тенис на Австралия ще има нова шампионка. 

Носителката на титлата за миналия сезон Медисън Кийс отпадна на осминафинал в изцяло американски сблъсък след загуба 3:6, 4:6 от Джесика Пегула. 

Със сигурност една от полуфиналистките в първия за сезона турнир от "Големият шлем" ще е от САЩ, тъй като Пегула очаква Аманда Анисимова. Рускинята с американски паспорт спечели 7:6 (7:4), 6:4 срещу Синю Ван от Китай. 

За четвъртфинал се класира и Елена Рибакина (Каз) след 6:1, 6:3 с Елизе Мертенс (Бел). 

Джесика Пегула отстрани своята сънародничка Медисън Кийс и така откритото на Австралия ще има нова шампионка. Снимка: Ройтерс

