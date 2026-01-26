Българин се класира за 1/8-финал на Australian Open

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Димитър Кисимов се класира за осминафиналите на двойки при юношите на откритото първенство на Австралия по тенис.

Българинът, който направи своя дебют в турнири от "Големият шлем", заедно с Конър Дойг (Република Южна Африка) победиха със 7:5, 6:3 поставените под №6 в схемата Зангар Нурланули и Дамир Жалгаcбай от Казахстан.

17-годишният Кисимов и Дойг ще играят за място на четвъртфиналите срещу представителите на домакините Итън Доминго и Тайки Такизава.

В момента Димитър Кисимов заема 25-о място в световната ранглиста за юноши.

В края на миналата година Кисимов достигна до финала на сингъл на престижния турнир на клей в Брейдънтън (САЩ) – едно от най-силните състезания за юноши и девойки от категория J300 на Международната тенис федерация (ITF).