ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разбиха банда, продавала вейпове с дрога в интерне...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22163361 www.24chasa.bg

Българин се класира за 1/8-финал на Australian Open

3256
Димитър Кисимов Снимка: БФТ

Димитър Кисимов се класира за осминафиналите на двойки при юношите на откритото първенство на Австралия по тенис.

Българинът, който направи своя дебют в турнири от "Големият шлем", заедно с Конър Дойг (Република Южна Африка) победиха със 7:5, 6:3 поставените под №6 в схемата Зангар Нурланули и Дамир Жалгаcбай от Казахстан.

17-годишният Кисимов и Дойг ще играят за място на четвъртфиналите срещу представителите на домакините Итън Доминго и Тайки Такизава.

В момента Димитър Кисимов заема 25-о място в световната ранглиста за юноши.

В края на миналата година Кисимов достигна до финала на сингъл на престижния турнир на клей в Брейдънтън (САЩ) – едно от най-силните състезания за юноши и девойки от категория J300 на Международната тенис федерация (ITF).

Димитър Кисимов Снимка: БФТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)