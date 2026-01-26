Яник Синер на 1/4-финал в откритото на Австралия, изравни се с Григор Димитров

Яник Синер без особени проблеми се класира за четвъртфиналите на първия за сезона турнир от "Големият шлем".
Носителят на титлата от Australian Open отстрани 6:1, 6:3, 7:6 (7:2) своя сънародник от Италия Лучано Дардери.
Вторият в световната ранглиста не показа физически проблеми - за разлика от мача в предишния кръг, когато схващания едва не го провалиха. Бившият скиор от Южен Тирол е за четвърти път на четвъртфинал в Мелбърн и така се изравни с Григор Димитров, Кей Нишикори и Стефанос Циципас на 4-о място сред активните състезатели.
Съперник на Синер ще бъде Каспер Рууд (Нор) или Бен Шелтън (САЩ).
Лоренцо Музети (Ит) победи 6:2, 7:5, 6:4 Тейлър Фриц (САЩ) и ще играе с десеткратния шампион Новак Джокович.