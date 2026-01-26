Яник Синер на 1/4-финал в откритото на Австралия, изравни се с Григор Димитров

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Яник Синер без особени проблеми се класира за четвъртфиналите на първия за сезона турнир от "Големият шлем".

Носителят на титлата от Australian Open отстрани 6:1, 6:3, 7:6 (7:2) своя сънародник от Италия Лучано Дардери.

Вторият в световната ранглиста не показа физически проблеми - за разлика от мача в предишния кръг, когато схващания едва не го провалиха. Бившият скиор от Южен Тирол е за четвърти път на четвъртфинал в Мелбърн и така се изравни с Григор Димитров, Кей Нишикори и Стефанос Циципас на 4-о място сред активните състезатели.

Съперник на Синер ще бъде Каспер Рууд (Нор) или Бен Шелтън (САЩ).

Лоренцо Музети (Ит) победи 6:2, 7:5, 6:4 Тейлър Фриц (САЩ) и ще играе с десеткратния шампион Новак Джокович.