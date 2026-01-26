Защитник с психологични проблеми е новият капитан на "Барселона"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След финализирането на напускането под наем на Марк-Андре тер Щеген в посока "Жирона", "Барселона" избра нов капитан. Това е Роналд Араухо, който няколко месеца се лекуваше от стрес и психологични проблеми, и не бе на разположение на треньора Ханзи Флик.

Германският вратар заемаше тази позиция от август 2024 година, когато замени Серхи Роберто. Тер Щеген беше лишен от капитанската лента миналото лято, когато отказа да съдейства за регистрацията на Жоан Гарсия, но беше възстановен в тази си роля ден по-късно.

Уругвайският защитник официално е посочен за капитан, а Френки де Йонг, Педри и Рафиня съставляват останалата част от капитанския екип.

В случай, че никой от четиримата футболисти не е на терена, един измежду Ерик Гарсия или Феран Торес ще вземе лентата.