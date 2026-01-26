ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национал след дебюта си в Германия: Целта ми винаги е да давам всичко от себе си

Атанас Чернев Снимка: "Кайзерслаутерн"

Българският национален защитник Атанас Чернев дебютира за "Кайзерслаутерн" във Втора Бундеслига с драматично равенство 2:2 при гостуването си на лидера "Шалке" 04 в 19-ия кръг, като домакините изравниха с попадения в 87-ата и 90-ата мин.

„Беше много физически мач. Очаквахме оспорван двубой и точно такъв се получи. Всички дадоха всичко от себе си. Не можем да се виним в това отношение. Целта ми винаги е да давам всичко от себе си.

Последните пет минути бяха хаотични. Това може да се случи във футбола. Но се чувството е, след като водехме с 2:0, е, че сме загубили 2 точки", коментира пловдивчанинът, който пристигна в Германия преди 5 дни от португалския елитен "Ещрела" (Амадора) под наем до края на сезона.

Атанас Чернев Снимка: "Кайзерслаутерн"

