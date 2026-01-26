Вирер и Пройс приключиха със световната купа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двукратната носителка на големия кристален глобус в биатлона Доротея Вирер и настоящата му притежателка Франциска Пройс най-вероятно приключиха със световната купа с вчерашния масов старт в Нове Место (Чех).

В него италианката се нареди 7-а, а германката - 13-а.

35-годишната Вирер иска да приключи кариерата си на олимпийските игри в своята родина следващия месец.

"Може би това бяха последните ми състезания от световната купа. Затова съм щастлива да бъда тук отново", каза пък 31-годишната Пройс.

След олимпиадата има още 3 кръга от световната купа.