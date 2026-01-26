ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Парис Хилтън представя себе си в нова светлина в д...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22164519 www.24chasa.bg

Алберт Попов с нова прическа за олимпиадата, вече е 19-и в ранглистата на слалома

3696
Алберт Попов Снимка: Ройтерс

Най-добрият ни алпиец Алберт Попов ще смени цвета на косата си за олимпиадата в Милано и Кортина. Това призна самият той, след като зае 22-ото място в предпоследния слалом от световната купа преди игрите - в Кицбюел (Ав).

Все пак това му позволи да се изкачи с едно място в ранглистата за последната година - до 19-о. Последното състезание е в нощния слалом в Шладминг (Ав) в сряда, след което ще стане ясно подреждането за стартовите номера на игрите.

Както е известно, се тегли жребий между първите 8 в подреждането, след което за следващите 7, а тези извън първите 15 стартират по ранглиста.

Алберт е бил и малко неразположен през последните няколко дни, след като някакъв грип е преминал през елита на ските, като всички са се оплакали от температура и повръщане.

Алберт Попов Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)