Алберт Попов с нова прическа за олимпиадата, вече е 19-и в ранглистата на слалома

Най-добрият ни алпиец Алберт Попов ще смени цвета на косата си за олимпиадата в Милано и Кортина. Това призна самият той, след като зае 22-ото място в предпоследния слалом от световната купа преди игрите - в Кицбюел (Ав).

Все пак това му позволи да се изкачи с едно място в ранглистата за последната година - до 19-о. Последното състезание е в нощния слалом в Шладминг (Ав) в сряда, след което ще стане ясно подреждането за стартовите номера на игрите.

Както е известно, се тегли жребий между първите 8 в подреждането, след което за следващите 7, а тези извън първите 15 стартират по ранглиста.

Алберт е бил и малко неразположен през последните няколко дни, след като някакъв грип е преминал през елита на ските, като всички са се оплакали от температура и повръщане.