ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Парис Хилтън представя себе си в нова светлина в д...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22164557 www.24chasa.bg

Димитър Кузманов победи брата на Циципас

2336
Димитър Кузманов

Димитър Кузманов започна с победа в квалификациите на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 125" в Манама с награден фонд от 225 000 щатски долара.

В двубой от първия предварителен кръг втората ракета на България надделя на гърка Петрос Циципас с 6:3, 7:5 за час и 27 минути игра.

Кузманов показа много добра игра в края и на двата сета срещу по-малкия брат на бившия номер 3 в света Стефанос Циципас. В първата част българинът реализира пробив за 5:3, който се оказа и единственият в сета.

Във втория сет 25-годишният Циципас водеше с 5:2 гейма, но пет последователни гейма в полза на Кузманов позволиха на пловдивчанина да стигне до победата.

За място в основната схема Димитър Кузманов ще игра със Сергей Фомин от Узбекистан, който победи участващия с "уайлд кард" Енрико Балдисери (Италия) с 6:1, 6:2.

Димитър Кузманов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)