В "Гьозтепе" на Мъри Стоилов щастливи от точката срещу "Фенербахче" в Истанбул

Наставникът на "Гьозтепе" Станимир Стоилов коментира престижното реми 1:1 при гостуването на пълния със звезди "Фенербахче" в 19-ия кръг на турския елит.

Мъри не можеше да ползва 5-има играчи заради наказания, контузии и заболявания.

„Беше много труден мач за нас. Имаше няколко причини за това. Най-важната беше, че имахме много липсващи играчи, а играчите, които ги замениха, трябваше да бъдат успешни по отношение на тактическата ни организация.

Те трябваше да изпълнят каквото искахме от тях на терена по най-добрия възможен начин. Това беше мач, в който трябваше да не допускаме почти никакви грешки. В същото време трябваше да се възползваме от възможностите, които създадем.

„Но както винаги съм казвал, ако не вкараш голове, не можеш да спечелиш подобни мачове и не можеш да вземеш точки. "Фенербахче" владееше повече топката. Въпреки това, ние останахме верни на тактическата си организация с всички наши играчи и открихме гола, който търсехме. Освен това създадохме положения. Това беше важно за нас. Щастливи сме, че взехме точка срещу силен отбор с добър треньор (Доменико Тедеско)", каза българският специалист.