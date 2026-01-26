ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Парис Хилтън представя себе си в нова светлина в д...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22164692 www.24chasa.bg

В "Гьозтепе" на Мъри Стоилов щастливи от точката срещу "Фенербахче" в Истанбул

2760
Станимир Стоилов Снимка: "Гьозтепе"

Наставникът на "Гьозтепе" Станимир Стоилов коментира престижното реми 1:1 при гостуването на пълния със звезди "Фенербахче" в 19-ия кръг на турския елит.

Мъри не можеше да ползва 5-има играчи заради наказания, контузии и заболявания.

„Беше много труден мач за нас. Имаше няколко причини за това. Най-важната беше, че имахме много липсващи играчи, а играчите, които ги замениха, трябваше да бъдат успешни по отношение на тактическата ни организация.

Те трябваше да изпълнят каквото искахме от тях на терена по най-добрия възможен начин. Това беше мач, в който трябваше да не допускаме почти никакви грешки. В същото време трябваше да се възползваме от възможностите, които създадем.

„Но както винаги съм казвал, ако не вкараш голове, не можеш да спечелиш подобни мачове и не можеш да вземеш точки. "Фенербахче" владееше повече топката. Въпреки това, ние останахме верни на тактическата си организация с всички наши играчи и открихме гола, който търсехме. Освен това създадохме положения. Това беше важно за нас. Щастливи сме, че взехме точка срещу силен отбор с добър треньор (Доменико Тедеско)", каза българският специалист.

Станимир Стоилов Снимка: "Гьозтепе"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)