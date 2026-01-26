Сестри Стоеви се завърнаха в топ 10 на света

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-добрите български състезателки Стефани Стоева и Габриела Стоева се завръщат в топ 10 на световната ранглиста по бадминтон на двойки, която ще бъде обявена официално във вторник.

Сестрите в момента водят подготовка в София за новия сезон.

През 2025-а българките триумфираха на шампионата на Стария континент в Хорсенс (Дания).

За Стоеви това беше седми финал на европейско първенство. Те имат титли от Уелва 2018, Киев 2021, Мадрид 2022, Краков 2023 (Европейските игри, които са официално първенство на континента) и Хорсенс 2025, както и сребро от Колдинг 2017 и Саарбрюкен 2024. Освен това сестрите са пети от олимпийските игри в Париж през 2024-а, шампионки от Европейските игри в Баку 2015 и пети от световното първенство в Париж 2025.

Най-високата им позиция в световната ранглиста на двойки е осма, достигната през ноември 2018-а..