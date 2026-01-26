ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Локо" (Пд) смени съперника си за контрола №2 в Турция

Снимка: "Локо" (Пд)

 "Локомотив" (Пловдив) ще се изправи срещу "ФК Азия" (Талас) от Киргизстан във втората си контролна среща от лагера в Турция, съобщиха от футболния клуб.

Първоначално „черно-белите" трябваше да срещнат Балкани, но тимът от "Косово" напусна Белек заради лошите метеорологични условия в последните дни. Така "Локомотив" намери нов съперник и двубоят срещу "ФК Азия" е насрочен за 27 януари (вторник) от 14,30 часа българско време.

В първата си проверка на турска земя играчите на Душан Косич постигнаха минимален успех с 1:0 срещу сръбския "Напредак".

Снимка: "Локо" (Пд)

