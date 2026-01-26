ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Парис Хилтън представя себе си в нова светлина в д...

Анчелоти все по-близо до нов договор с Бразилия

Кирил Евтимов с Карло Анчелоти

Президентът на Бразилската футболна федерация Самир Шауд намекна, че националният селекционер Карло Анчелоти вече се е съгласил да подпише удължаване на договора си.

Италианската легенда пое представителния мъжки тим на 5-кратния световен шампион преди по-малко от година, а контрактът му изтича в края на мондиала през лятото, но местната футболна централа иска да го задържи.

„Разговорите вече текат и двете страни са заинтересовани. Правим някои бюрократични промени, за да продължим съвместната си работа", заяви Шауд пред TMW.

„Удължаването на договора преди началото на Мондиал 2026 е много важно за бразилския футбол. Винаги съм казвал, че вярвам в средносрочните и дългосрочни проекти и структурираната работа. Анчелоти доказа своите качества и компетентност за кратко време, като треньор и като човек. Той е перфектен за бразилския национален отбор и Бразилската футболна федерация. Искаме да продължим работата и да му дадем повече време да се посвети на бразилския футбол", коментира още Самир Шауд.

Кирил Евтимов с Карло Анчелоти

