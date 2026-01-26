Мони Николов е разпределител №1 на I дял в Русия, спечели с 55% от фенския вот

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

19-годишният разпределител на националния тим по волейбол Мони Николов спечели анкетата сред феновете за най-добър на своя пост през първата половина на сезона в руския елит.

В него юношата на "Левски" играе за водения от бившия ни национален селекционер Пламен Константинов "Локомотив" (Новосибирск).

Мони събра 55% от гласовете в официалния канал на лигата, изпреварвайки останалите кандидати с убедителна преднина.

Вотът е част от процедурата за определяне на символичния отбор за първия дял на сезона и има реална тежест в крайното решение.

Втори е разпределителят на шампиона "Зенит" (Казан) Константин Абаев с 23%, а трети с 10% е Роман Порошин ("Белогорие").