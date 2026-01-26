Треньорът Карик - душманинът на големите

Ако “Манчестър Юнайтед” имаше кадърен мениджър от началото на сезона, щяхме да сме в борбата за титлата. В това са убедени феновете на “червените дяволи” след гръмкия успех над основния претендент за Висшата лига “Арсенал” 3:2. И се утвърдиха в топ 4 на най-силния шампионат на планетата.

Водени от временния си треньор Майкъл Карик, 20-кратните първенци на Англия нанесоха първа домакинска загуба на лондончани през сезона. И по този начин завързаха още повече битката в елита на страна.

А Карик, бивш полузащитник във времената на славния “Юнайтед”, показа, че определено може да бъде наречен “душманинът на големите”. Легендата за втори път на пожар поема “червените дяволи”. В актива си има общо 5 мача - 3 от предишния си престой като наставник на “Олд Трафорд” и 2 сега. А активът му е 4 победи и едно равенство. Успехите са срещу топотбори с топтреньори. Спечели дуела през 2021 г. с Унай Емери, който по онова време бе начело на “Виляреал”, в среща от Шампионската лига. След това направи равен на Томас Тухел и “Челси” във Висшата лига, а в последния си тогава двубой би пак “Арсенал” с Микел Артета начело. В първия си мач от тази година Карик срази и мултимилионната селекция на Пеп в “Манчестър Сити”. За да дойде новият успех над “Арсенал”.

С двете последователни победи от 2 срещи легендарният полузащитник направи това, което предшественикът му Рубен Аморим успя да стори в едва 34 мача - да запише последователни победи в елита на Англия.

“Майкъл ми каза, че е прекратил тренировката на отбора преди мача с “Арсенал”, защото играчите са толкова добри, че иска да ги пази за мача. Той вярваше в победата, въпреки че изоставаме доста от лидерите”, каза легендата Уейн Руни.

Откакто пое “Арсенал” Микел Артета, 2 пъти е допуснал 3 гола вкъщи. Интересното е, че във въпросните случаи - все от “Юнайтед” на Карик: в неделя вечерта и през 2021 г., когато “червените дяволи” печелят 3:2. По този начин временният мениджър на манчестърци се превърна в единствения треньор, който се е изправял срещу Микел Артета повече от веднъж в кариерата си и има 100% успех срещу него. Три допуснати гола във вратата си пък “Арсенал” не бе получавал в 121 срещи.

Иначе “Юнайтед” записа и още едно велико постижение. 16 години по-късно отбор в Англия побеждава последователно първия и втория в класирането. За последно това направи “Евертън”.