Веласкес: Ръководството движи процесите по селекцията в "Левски"

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес даде интервю пред „Левски ТВ" в края на зимната подготовка. Той разкри впечатленията си от лагера в Белек, свършената работа и обърна поглед към наближаващия финал за суперкупата на България с „Лудогорец".

Оценката ми е положителна. Отношението и начинът, по който момчетата се вложиха в работата беше невероятен. Във възходяща линия заучавахме модели, които са свързани с нашия начин на игра, концепцията ни.. Разбирането от страна на играчите беше на много високо ниво. Надградихме върху това, което бяхме започнали, и подобрихме редица аспекти и детайли. Ясно е, че нещата са съвсем различни от миналата година, вече доста време работим заедно. Дадохме продължителност в това, което бяхме направили. Виждам качествен скок в някои от процесите. Затова съм изключително доволен от начина, по който футболистите работиха през тези три седмици. Искам да благодаря и на всички служители на клуба, които помагаха в процесите, което е много важно. допринесоха — това беше жизненоважен и много важен период за нас. Сега сме подготвени за всичко, което ни предстои", започна Веласкес пред „Левски ТВ".

„Чувствахме се много добре и много удобно. Само мога да благодаря за условията, които са ни предоставили. Истината е, че като те завъртят задачите – много бързо минаха тези седмици тук", продължи с анализа си испанският специалист.

Той се спря и на мнението си изиграните тренировъчни мачове на лагера в Белек.

„Контролните мачове за мен са тренировки. Все още остава едно контрола в София. Футболистите демонстрираха много добро отношение – вложиха се във всичките мачове. Във всички тях отборът показа ясни идеи – как да играе с топка и без топка. Най-трудно беше в първият мач срещу „Ниредхаза" заради вятъра, но дори и тогава успяхме да видим това, което търсим и и как искаме да изглежда нашата игра. Не мога да отлича някой мач, защото във всички има различни елементи, детайли. Глобално погледнато успяхме да вкараме нови елементи в нашия модел на игра и в крайна сметка виждам, че футболистите са напълно наясно с изискванията и какво трябва да представляваме. Трябва да продължим да работим и да се усъвършенстваме всеки ден. Защото така трябва", коментира Веласкес.

„Не мисля, че има нещо, за което не ми е стигнало времето. Разбира се, ние винаги анализираме моментното състояние и това, което трябва да подобряваме. Много сме активни във фаза атака. Това, което ми се иска, да отбелязваме повечето ситуации, които създаваме в последната четвърт на терена. Това все пак зависи от доста обстоятелства – от увереност, от качества, които ще развиваме. Много високо оценявам начина, по който възприемат това, което пробваме на тренировките. Това е благодарение на отношението им към тренировъчния процес", продължи испанецът.

Той коментира и как се вписва новото попълнение Око-Флекс.

„На първо място той идва от тренировъчен процес, който е провеждал с отбора, от който го взехме. Оттук-насетне трябва да разбере какво представлява нашият отбор и какви са изисквания. С помощта на видео разбор напредва много бързо".

На какво се дължи добрата атмосфера и химията между играчите в съблекалнята?

„Нещата се получават с време. Както често пъти съм казвал и досега това не е процес, при който натискаш един бутон и се подобрява еко-системата в съблекалнята, това е дълъг процес на изграждане. Където трябва се оправят детайли. Концепцията е не да насилваме нещата, а да се случват по естествен начин. Най-вече важно е уважението между всички нас. Прави ме щастлив развитието на отбора на дневна база и фактът, че израстват. Това го пренасяме и на терена. Има дребни неща, които ни помагат. Без съмнение добрият климат е на база на уважението. Нещата се случват по спокоен начин", коментира още Веласкес.

„В постоянна комуникация сме спортно-техническият щаб и клуба. Ръководството са хората, които движат тези процеси по селекцията. Всичко протича много добре. В постоянна комуникация сме. Ние като спортно-технически щаб сме с фокус върху работата с отбора всеки един ден в опит да извадим най-доброто от тях. По най-нормален начин се отнасяме към всички ситуации. Минимума е да запазим нивото и да надграждаме. И все още има време докато приключи зимният трансферен прозорец. Съсредоточен съм върху моите футболисти, не върху трансферите. Имам пълно доверие на всички", продължи испанецът.

„Дали го наричате пролетен дял или втори сезон, това е един сезон. Ние сме отборът с най-много спечелени точки, но това не ти гарантира нищо. Добре управлявахме процесите откъм почивка и възстановяване, както и сега на ниво тренировъчен процес. В добра кондиция сме, за да се изправим срещу всичко, което предстои. Но по същия начин, както процедирахме и досега – ден за ден, седмица за седмица".

Веласкес коментира и предстоящият мач за Суперкупата.

„Остава още една контрола, след която официалният мач е най-важен. Не бива да забравяме, че много години институция като „Левски" има само една титла. Трябва да дадем всичко от себе си да спечелим този мач, не е просто още един двубой. Ако го приемем така, ще имаме проблем. Трябва да влезем със страст в него. Това е футбол – може да спечелиш, може да загубиш. Но ще направим всичко по силите си да спечелим този двубой. Както е доказано в годините да печелиш никога не е лесно", коментира Веласкес.

Следи ли останалите претенденти в първенството и къде е „Левски" година след идването му?

„Основният ми фокус е нашият отбор. Разбира се наша отговорност е да анализираме предстоящия съперник, но гледам моите играчи. Има сривове, изкачвания. Не знам дали е правилно да говорим за стълбичка. Много е динамично. Трябва да имаме равновесие и баланс. Да знаем, че изключително трудно се изгражда това, което имаме. Дори мъничък детайл, на който не обърнеш внимание, може да повлияе зле на всичко. Всеки детайл е важен и да се опитваш да си по-добър. Искам да благодаря на феновете за подкрепата и топлото отношение към нас. Очаквам, че ние ще продължим да ги радваме. Уверявам ги, че работа, професионализъм и отговорност няма да липсват. Футболът е динамичен спорт, но ние ще се опитаме да сме на нивото на привържениците ни", завърши Веласкес.