ЦСКА 1948 с първа победа в Турция

Снимка: ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 победи с 2:1 "Слован" (Братислава) в контролна среща в Турция. Това е първи успех след шест проверки за тима от Бистрица.

Словашкият тим откри резултата в 16-ата минута. Кухаревич бе изведен сам срещу Шейтанов и с плътен удар прати топката в мрежата. Само 5 минути по-късно ЦСКА 1948 изравни. Собреро проби и направи двойно подаване с Наско Илиев. Аржентинецът получи около точката за изпълнение на дузпи и направи 1:1.

В 39-ата минута обаче Илиев изведе Коуто в добра позиция и той даде аванс на българския тим.

През второто полувреме "Слован" взе инициативата, но трудно достигаше до възможности пред Шейтанов. Така до промяна в резултата не стигна.

Снимка: ЦСКА 1948

