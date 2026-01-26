Руни: Артета се паникьоса, след като "Манчестър Юнайтед" поведе с 2:1

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият голмайстор на "Манчестър Юнайтед" Уейн Руни коментира представянето на мениджъра на "Арсенал" Микел Артета по време на загубата с 2:3 на лондончани у дома в 23-ия кръг на Висшата лига.

„Мисля, че Артета е брилянтен мениджър и съм го хвалил много.

Но мисля, че той се паникьоса, след като "Манчестър Юнайтед" поведе с 2:1 и реши да направи 4 смени. Смятам, че се подаде на емоцията и прибърза с тези промени, вместо да даде възможност на "Арсенал" да се върне в резултата с футболистите, които имаше на терена, и това не се получи", сподели Руни.

"Топчиите" все пак изравниха за 2:2, но гостите много бърдо поведоха отново.

"Арсенал" води в класирането с 50 точки, докато "Юнайтед" е 4-и с 38.