Кабаков и новите международни рефери отпаднаха за суперкупата, Гидженов е фаворит

Георги Кабаков и новите международни рефери Васил Минев и Мартин Великов отпаднаха от финала за суперкупата на България “Лудогорец” - “Левски”. Мачът е на 3 февруари, а тримата от предния ден трябва да са в Лимасол (Кипър) на семинар на УЕФА.

Кабаков е един от съдиите, първа категория в ранглистата на евроцентралата, които са поканени на сбирката на елитните рефери в Кипър. Тя е главно за тези от категория “елит”, като към тях са добавени и някои от долната категория като българина.

От тази есен и Радослав Гидженов е в първа категория на УЕФА, но той не е викнат на семинара вероятно защото му е дебют във втората по сила група. Така той е наличен за суперкупата.

Паралелно със семинара на категория “елит” ще върви и този за младите арбитри, които за първи път влизат в ранглистата във втора група. И те ще имат шанса да работят с доста по-опитните си колеги. Така там отиват Минев и Великов.

На семинара са привикани и един куп жени Емануела Руста (Албания), Ивана Мартинич (Хърватия), Фрида Миа Кларлунд (Дания), Марта Уерта де Аза (Испания), Лина Лехтовара (Финландия), Стефани Фрапар (Франция), Елени Антонио (Гърция), Мария Соле Фериери Капути (Италия), Силвия Гасперони (Италия), Ивана Пройковска (Северна Македония), Ева Августин (Полша), Катарина Изабел Ферейра Кампос (Португалия), Алина Пешу (Румъния), Юлиана Елена Деметреску (Румъния), Йелена Цветкович (Сърбия), Дезире Бланко (Швейцария) и Тес Олофсон (Швеция), както и други от първа категория, но няма българки. Сред тези, които са номирирани за ВАР, също няма наши.

Повечето от съдиите, които ще участват в семинара, получиха наряди за последния кръг от шампионатната фаза на Шампионската лига, които са в сряда. Сред тях очаквано няма български арбитри. Георги Кабаков обаче може да бъде включен в нарядите за Лига Европа, които ще бъдат оповестени във вторник. До момента топреферът ни има 8 двубоя в евротурнирите.

Както е известно, двете нови имена сред международните ни рефери влязоха на местата на Драгомир Драганов и Никола Попов, които дълги години се задържаха във втора категория, без да имат някакъв напредък. Те обаче бяха номинирани пред ФИФА за ВАР заедно с Димитър Димитров и ще получават наряди по тази линия, стига УЕФА да дава мачове на Кабаков и Гидженов.

