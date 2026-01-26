Стадионът за 2 млрд. евро на “Барселона” прокапа

Очакваният да се превърне в най-модерния стадион в света, този на “Барселона”, прокапа. Съоръжението, което по време на реконструкцията си излезе около 2 милиарда евро, едва не удави не само играчите на терена, ами и многохилядната публика. Случката се разигра при успеха на каталунците 3:0 над “Овиедо”. Под неспиращия дъжд в Барселона покривът на стадиона не издържа и протече.

“Очаквахме да се намокрим, ако завали, защото покривът все още не беше изцяло завършен. Мислех, че ще се намокрим като всички останали. Дъждът ни изненада, но не планирах да нося чадър. Стадионът все още е в процес на изграждане. Ще поправим всичко, което трябва да се поправи”, каза президентът на клуба Жоан Лопорта.

“Ноу Камп” бе отворен едва преди няколко месеца след изключително скъп и мащабен ремонт. Мегапроектът за обновяване на легендарния стадион, който цели да увеличи капацитета до 105 000 места (понастоящем приема около 45 000 зрители) и е с продължителност над две години, трябва да приключи чак през юни.

