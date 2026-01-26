ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейските борси затвориха с растеж

Нови в “Левски” през тази седмица

Мустафа Сангаре в атака срещу унгарския представител Снимка: "Левски"

До няколко дни “Левски” трябва да представи второто си за годината ново попълнение. До момента лидерът в Първа лига се е подсилил само с Армстронг Око-Флекс. “Сините” са в напреднали преговори с двама играчи. Това са миналият през ЦСКА Марселино Кареасо, за когото “24 часа” първо писа още преди повече от седмица, и нападателят на “Локо” (Пд) Хуан Переа. С офанзивните футболисти остават да се уточнят най-дребни детайли и те да преминат задължителните медицински тестове. Очакванията са, че поне един от двамата ще бъде играч на “Левски” до края на тази седмица.

През зимата пък столичани ще се подсилят с най-много трима играчи, тъй като наставникът на отбора Веласкес има огромен избор на всички позиции.

“В постоянна комуникация сме със спортно-техническия щаб и клуба. Ръководството са хората, които движат тези процеси по селекцията. Всичко протича много добре. Все още има време, докато приключи зимният трансферен прозорец. Имам пълно доверие на всички. Не бива да забравяме, че много години институция като “Левски” има само една титла. Трябва да дадем всичко от себе си да спечелим мача с “Лудогорец” за суперкупата. Това не е просто още един двубой”, каза Веласкес.

