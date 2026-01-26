"Байерн" преговоря с Хари Кейн за нов договор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Байерн" (Мюнхен) е започнал преговори за удължаване на договора на английския нападател Хари Кейн, съобщава журналистът Флориан Плетенберг в профила си в социалните мрежи.

Той цитира спортния директор на баварците Макс Еберл: „Водим преговори с Хари."

Английският национал няма намерение да напуска клуба. Настоящият му контракт е до 30 юни 2027 година.

32-годишният Кейн играе за "Байерн" от 2023-а. В 126 мача за клуба той е отбелязал 119 гола, завършвайки като голмайстор на бундеслигата в два поредни сезона. С тима той спечели титлата и суперкупата на Германия.