"Байерн" преговоря с Хари Кейн за нов договор

СНИМКА: РОЙТЕРС

"Байерн" (Мюнхен) е започнал преговори за удължаване на договора на английския нападател Хари Кейн, съобщава журналистът Флориан Плетенберг в профила си в социалните мрежи.

Той цитира спортния директор на баварците Макс Еберл: „Водим преговори с Хари."

Английският национал няма намерение да напуска клуба. Настоящият му контракт е до 30 юни 2027 година.

32-годишният Кейн играе за "Байерн" от 2023-а. В 126 мача за клуба той е отбелязал 119 гола, завършвайки като голмайстор на бундеслигата в два поредни сезона. С тима той спечели титлата и суперкупата на Германия.

СНИМКА: РОЙТЕРС

