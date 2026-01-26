ЦСКА закри контролата с "Дунав"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Представителният тим на ЦСКА ще поднови тренировки утре след завръщането си от подготвителния лагер в Анталия.

През настоящата седмица тимът на Христо Янев ще има по едно занимание дневно с изключение на сряда, когато „червените" ще тренират двуразово.

В събота от 14,00 ч. ЦСКА ще изиграе последната си проверка преди подновяването на шампионата, в която съперник ще е лидерът във Втора професионална лига "Дунав" (Русе).

Контролата ще се състои на клубната база в "Панчарево" и ще е без присъствие на фенове и медии, но ще бъде излъчена в пряко предаване на платформата SPORTBG.

Вариантът проверката да се играе на Националния стадион „Васил Левски" отпадна поради желанието да се съхрани тревното му покритие в оптимално състояние за предстоящите официални мачове от футболния календар.