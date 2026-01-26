Новият шеф на тениса Иван Тиков: Ще дадем шанс на всеки талант

Българският тенис има нов ръководител, но целта този спорт да продължи с успехите не се променя.

На общото събрание в Русе за председател на федерацията ни единодушно бе избран Иван Тиков - управител на “Булфарма”.

Новият шеф е бивш състезател - започва да играе на 6-годишна възраст в Пазарджик, но на 14 спира с турнирите, за да се отдаде на образованието си.

“Основната ни задача е работим за още успехи на нашия спорт. Това, което постигнаха Иван Иванов и Александър Василев при юношите, е нещо много голямо, но се надяваме да направим същото и при мъжете. Ще дадем шанс на всеки талант да се развива”, коментира Иван Тиков.

Иванов стана шампион на “Уимбълдън” и US Open и №1 в световната ранглиста, а Василев бе финалист в откритото на САЩ. И двамата са в националния отбор за купа “Дейвис”.

Иван Тиков наследява на поста Стефан Цветков, който ще бъде почете председател на федерацията и остава член на Управителния съвет. Бившият състезател и капитан на националния ни отбор бе два мандата в съвета на директорите на международната федерация (ИТФ) и заема същата длъжност в дружеството, което организира световното за смесени отбори “Хопмън къп”. Цветков е с основната заслуга София да бъде домакин на турнира на шампионките и на Sofia Open от календара на АТП. Догодина смята да се кандидатира за президент на ИТФ.

“Бих искал да благодаря на г-н Цветков за личната покана и доверието, което ми гласува. Вие давате пример за приемственост и надграждане”, сподели новият председател на БФТ.

Посланик на нашата федерация става Илие Настасе. Румънската легенда е първият водач в световната ранглиста през 1973 г.