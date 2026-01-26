Груев и "Лийдс" продължават успешната серия, но изпуснаха победа след смяна на българина

"Лийдс" и Илия Груев изпуснаха победа в гостуването на "Евертън", но с 1:1 все пак продължиха положителната си серия в английската Висша лига с едва едно поражение в последните си 10 мача - при това драматичното 3:4 при визитата на "Нюкасъл", когато "Лийдс" на три пъти водеше, но с най-късния победен гол в първенството "свраките" грабнаха трите точки.

За пореден път Илия Груев започна титуляр за "Лийдс", а отборът му изигра вихрено първо полувреме на стадион "Хил Дикинсън". След като записа първата си асистенция във Висшата лига, Груев имаше шанс да вкаа и първия си гол. След изчистена топка пред наказателното поле на "Евертън" Груев отигра от движение, опитвайки да я насочи технично във вратата, но ударът му мина малко над напречната греда.

Пълната доминация на "Лийдс" доведе до закономерното в 28-ата мин, когато Джеймс Джъстин отбеляза. Съвсем скоро гостуващият отбор можеше да поведе с 2:0 и донякъде да предопредели изхода. Излезлият за първи път с "Лийдс" срещу бившия си клуб "Евертън" Доминик Калвърт-Люин завърши отлична акция, вратарят Пикфорд беше преодолян, но топката срещна лявата греда.

Дейвид Мойс направи промени на полувремето, а "Евертън" заигра много по-добре. Десетина минути след подновяването на играта натоварените с най-много работа в дефанзивен план в средата на терена за "Лийдс" Антон Щах и Илия Груев получиха жълти картони. В 66-ата мин мениджърът на гостите Даниел Фарке реши да извади Груев, пускайки в игра Ао Танака.

Именно Танака не покри добре зоната си в момента, превърнал се в решаващ за крайния изход от мача. И в 76-ата мин след пас на Идриса Гей Тиерно Бари прати топката в мрежата - 1:1. А като повторение на сценария от първото полувреме, но с обратен знак, малко след гола - в 78-ата мин, Идриса Гей нацели напречната греда.

В крайна сметка мачът завърши 1:1. "Евертън" е 10-и във временното класиране след 23-ия кръг с 33 точки. "Лийдс" е 16-и с 26 точки - с 6 над зоната за изпадане.

В следващия кръг на 31 януари "Лийдс" приема лидера "Арсенал".