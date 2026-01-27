ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национал попадна в отбора на кръга във II бундесли...

Гриша Ганчев платил $ 265 000 за руснак в борбата

Шамил Мамедов

265 000 долара е струвал Шамил Мамедов, за да смени националността си и да представлява България в свободната борба.

Това твърди пред Wrestling World генералният мениджър на руската федерация по свободна борба Юри Фьодоров.

Парите са дадени от Гриша Ганчев, след като Мамедов е картотекиран в неговия клуб ЦСКА.

“Трансферът на медалиста от световното през 2023 г. Шамил Мамедов в българския национален отбор беше оценен на 20 милиона рубли (или 265 хиляди долара). Всички тези средства ще отидат в подкрепа на спортистите и развитието на борбата в страната”, се казва в новината.

Шамил Мамедов

