Национал попадна в отбора на кръга във II бундеслига след фамозен гол

Националът на България Лукас Петков попадна в отбора на 19-ия кръг от Втора бундеслига.

Дясното крило донесе точка на “Елферсберг” при домакинството на “Бохум”, завършило 1:1. Гостите поведоха, а в 53-ата мин Петков изравни.

Той посрещна на гърди избита от вратаря Тимо Хорн топка и с фамозен шут от воле намери мрежата на противника. Освен това 25-годишният Лукас имаше и други силни изяви в атака.

За Петков това е първо влизане в идеалния отбор на кръга за сезона във второто ниво на германския футбол. До момента той има 3 гола и 3 асистенции.

“Елферсберг” е на 4-о място с 35 т., на 4 от лидера “Шалке 04”.