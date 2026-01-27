ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национал попадна в отбора на кръга във II бундесли...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/22167654 www.24chasa.bg

Национал попадна в отбора на кръга във II бундеслига след фамозен гол

1968
Лукас Петков е в прегръдките на съотборниците си. Снимка: instagram.com/svelversberg

Националът на България Лукас Петков попадна в отбора на 19-ия кръг от Втора бундеслига.

Дясното крило донесе точка на “Елферсберг” при домакинството на “Бохум”, завършило 1:1. Гостите поведоха, а в 53-ата мин Петков изравни.

Той посрещна на гърди избита от вратаря Тимо Хорн топка и с фамозен шут от воле намери мрежата на противника. Освен това 25-годишният Лукас имаше и други силни изяви в атака.

За Петков това е първо влизане в идеалния отбор на кръга за сезона във второто ниво на германския футбол. До момента той има 3 гола и 3 асистенции.

“Елферсберг” е на 4-о място с 35 т., на 4 от лидера “Шалке 04”.

Лукас Петков е в прегръдките на съотборниците си. Снимка: instagram.com/svelversberg

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)