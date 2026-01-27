И Антъни Иванов ще участва в игрите на допинга

Още един български плувец - Антъни Иванов, ще участва в Enhanced Games (известни като игрите на допинга). Това той обяви чрез пост във фейсбук. През март изтича наказанието му за обиди към ръководството на федерацията ни.

През април миналата година Йосиф Миладинов също се насочи към комерсиалната надпревара, която официално позволява и дори насърчава използването на стимулиращи вещества (PEDs). Съответно предизвика лавина от дискусии и критики.

Дебютното издание на Enhanced Games е планирано от 21 до 24 май в Лас Вегас, Невада. Основната част от състезанията ще се състои по време на празничния уикенд за Memorial Day (Денят на паметта в САЩ).

Програмата включва плуване и лека атлетика, в които ще се проведат спринтови дисциплини - 50 и 100 м (кроул и бътерфлай) и 100 м и 110 м с препятствия, както и състезание по вдигане на тежести.

Победителите ще получават значителни суми (около $250 000), а е предвиден и бонус от 1 милион долара за всеки, който подобри световен рекорд.

Проектът е създаден от австралийския предприемач Арън Д'Соуза и е подкрепен от милиардери като Питър Тийл. Основната концепция е да се премахнат ограниченията на Световната антидопингова агенция (WADA), за да се види докъде може да стигне човешкият потенциал с помощта на науката.

В игрите на допинга ще участва още един българин в лицето на Кристиян Голомеев, който плуваше за Гърция.

Преди наказанието си за обиди Антъни, който е един от най-успешните български плувци в историята с участие във финали на 7 големи първенства, изтърпя и санкция за отсъствие (3 пъти) от посочени адреси, на които може да бъде потърсен от проверяващи за допинг.

През август 2017 г. Иванов донесе на България първи медал от световно първенство в мъжкото направление с бронз в коронната си дисциплина 200 м бътерфлай на планетарния шампионат за юноши и девойки в Индианаполис (САЩ).