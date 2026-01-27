Във вода -0,4 градуса: Цанко Цанков със злато на световното първенство по зимно плуване

Българският плувец Цанко Цанков спечели два златни и един сребърен медал на Световната купа по зимно плуване в Полша, проведена при изключително сурови условия - минус 12 градуса на въздуха и температура на водата от минус 0,4 градуса. Състезанията се проведоха в пристанището на град Гдиня, в Балтийско море, частично покрито с лед.

Цанков завоюва злато на 1000 метра свободен стил - най-дългата и тежка дисциплина в зимното плуване, злато на 450 метра свободен стил и сребро на 200 метра свободен стил. Престоят му във водата при най-дългата дистанция е бил около 13 минути. „Това беше най-студеният ден в Полша за последните 15 години и условията бяха изключително тежки", сподели плувецът пред Нова тв.

„Самото чакане навън, докато ни дадат сигнал да влезем във водата, вече води до преохлаждане", обясни Цанков. При потапянето в ледена вода организмът изпитва т.нар. хипотермичен шок - кръвоносните съдове се свиват, а кръвта се насочва към жизненоважните органи.

„След петата-шестата минута вече не ти е студено – усеща се силна болка в цялото тяло и трябва психически да я преодолееш", разказа той.

В дисциплината на 200 метра свободен стил Цанков остана втори заради технически проблем - скъсано ориентиращо въже в коридора, което му е попречило да плува в права линия. Въпреки това той успя да се пребори за среброто, а в следващото си влизане във водата отново стигна до златото.

Възстановяването след подобно натоварване отнема 3-4 дни, като най-силно са засегнати пръстите на ръцете и краката заради по-слабото кръвоснабдяване.

Следващото голямо предизвикателство за Цанков е Световното първенство по зимно плуване през март в северна Финландия, където басейнът ще бъде изрязан директно в замръзнало езеро. Освен това през годината му предстоят и два плувни маратона – Ла Манша и протока Цугару в Япония, с които се надява да завърши т.нар. „седем най-трудни плувни маратона в света".