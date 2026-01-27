Халф на "Барселона" подписа с ПСЖ

Европейският шампион "Пари Сен Жермен" финализира трансфера на 18-годишния халф Дро Фернандес от "Барселона".

Фернандес сключи договор до 2030 година с парижани. Халфът поиска трансфер по-рано този месец, след като остана разочарован от липсата на игрово време в първия отбор на "Барса".

„Много съм щастлив и много горд, че се присъединявам към "Пари Сен Жермен", каза тийнейджърът пред уебсайта на френския клуб.

„Това е момент на огромна гордост за мен и за моето семейство. ПСЖ е огромен клуб, който следя от дете и където някои велики легенди са правили история. В момента съм изключително развълнуван и мотивиран да играя и да дам всичко от себе си за тази фланелка."

Напускането на Фернандес е удар за каталунците, които го развиха през юношеските формации. Младокът направи дебют за първия тим срещу "Реал Сосиедад" през септември миналата година. Той дебютира в Шампионската лига срещу "Олимпиакос" през октомври и е представял Испания във всички младежки формации.