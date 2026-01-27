ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Винисиус е готов да напусне "Реал"

Бразилското крило на "Реал" Винисиус Жуниор удължи договора си с клуба до 2027 г. Снимка:Х/Реал

Винисиус Жуниор е заявил ясно на ръководството на "Реал", че ако въпросът с удължаването на договора му не бъде решен до април, той е готов да напусне клуба, твърди сайтът El Nacional. Контрактът на бразилския национал с тима от Мадрид изтича следващото лято.

"Пари Сен Жермен" проявява силен интерес към бразилския нападател. Говори се, че Винисиус иска заплата от около 30 милиона евро.

Винисиус Жуниор се присъедини към "Реал" от Фламенго през 2018 г. за 45 милиона евро. Той има 31 мача за "белите" този сезон, в които отбелязва седем гола и прави 11 асистенции.  Пазарната му стойност, според Transfermarkt, е 150 милиона евро.

