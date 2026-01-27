Александър Зверев охлади ентусиазма на младок от САЩ и продължава на Australian Open

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Александър Зверев e първият полуфиналист на откритото на Австралия по тенис. Третият в схемата германец, миналогодишен финалист в турнира от "Големият шлем", трябваше да се потруди доста, за да надделее над изгряващата звезда Лърнър Тиен в четири сета - 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3) след 3:13 часа игра.

20-годишният американец от виетнамски произход, който отново победи трикратния финалист Данил Медведев (Рус), се бореше да стане най-младият, достигнал до полуфиналите в Мелбърн при мъжете от 34 години насам.

„Лърнър от основната линия играеше невероятно", каза впечатленият Зверев. „Не мисля, че съм излизал срещу някой, който играе толкова добре от основната линия, от много дълго време.

„Не знам какво направи Майкъл Ченг с него в тренировките преди сезона, но е невероятно. Без моите около 20 и няколко аса, вероятно нямаше да спечеля днес."

На полуфиналите Зверев ще срещне победителя от другия четвъртфинал по-късно днес между водача в схемата Карлос Алкарас (Испания) и шестия поставен Алекс Де Минор от Австралия.