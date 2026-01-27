ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илияна Йотова посрещна Рая Назарян на входа на пре...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22168907 www.24chasa.bg

Александър Зверев охлади ентусиазма на младок от САЩ и продължава на Australian Open

1020
Александър Зверев отново е на полуфинал в Мелбърн. Снимка: Ройтерс

Александър Зверев e първият полуфиналист на откритото на Австралия по тенис. Третият в схемата германец, миналогодишен финалист в турнира от "Големият шлем", трябваше да се потруди доста, за да надделее над изгряващата звезда Лърнър Тиен в четири сета - 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3) след 3:13 часа игра.

20-годишният американец от виетнамски произход, който отново победи трикратния финалист Данил Медведев (Рус),  се бореше да стане най-младият, достигнал до полуфиналите в Мелбърн при мъжете от 34 години насам.

„Лърнър от основната линия играеше невероятно", каза впечатленият Зверев. „Не мисля, че съм излизал срещу някой, който играе толкова добре от основната линия, от много дълго време.

„Не знам какво направи Майкъл Ченг с него в тренировките преди сезона, но е невероятно. Без моите около 20 и няколко аса, вероятно нямаше да спечеля днес."

На полуфиналите Зверев ще срещне победителя от другия четвъртфинал по-късно днес между водача в схемата Карлос Алкарас (Испания) и шестия поставен Алекс Де Минор от Австралия.

Александър Зверев отново е на полуфинал в Мелбърн. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)