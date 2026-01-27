ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арина Сабаленка отнесе 18-годишна и е на крачка от нов финал

Арина Сабаленка се класира за 14-ия си полуфинал в "Големият шлем". Снимка: Ройтерс

Арина Сабаленка спечели с лекота срещу 18-годишната Ива Йович с 6:3, 6:0 и за четвърти пореден път се класира на полуфинал на откритото първенство на Австралия по тенис.

В спор за място на финала в първия за сезона турнир от "Големият шлем" водачката в световната ранглиста от Беларус ще се изправи срещу победителката от мача между Коко Гоф (САЩ) и Елина Свитолина (Укр). 

Йович е родена в Калифорния и играе за САЩ. Баща й е сърбин, а майката - хърватка. Наскоро тенисистката призна, че е получила специални съвети от рекордьора по титли в "Големият шлем" Новак Джокович. 

