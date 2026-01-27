Бивш бразилски национал от "Милан" ще купува английски клуб

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият нападател на "Милан" и бразилския национален отбор Алешандре Пато е част от консорциум, заинтересован от придобиването на английския клуб "Колчестър Юнайтед". Отборът от Чемпиъншип потвърди, че 36-годишният футболист е присъствал на домакинския мач в събота с настоящия собственик Роби Каулинг, съобщава BBC.

Предишни преговори с американската компания Lightwell Sports Group за закупуване на клуба се провалиха миналия юни.

Алешандре Пато изигра 27 мача за бразилския национален отбор, отбелязвайки 10 гола. Той също така представи страната си на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г., където бразилският отбор спечели сребърен медал след загуба от Мексико на финала на стадион „Уембли". През 2016 г. той се завърна в Лондон под наем в "Челси", но записа само два мача за „сините".

През 2023 г. Пато подписа договор със "Сао Пауло", но прекрати футболната си кариера в началото на миналата година.