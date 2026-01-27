С приключването на проекта „Яж, учи се и спортувай! vol. 2“ Сдружение „Национална младежка мрежа“ завършва национална информационна и образователна кампания, насочена към насърчаване на здравословен и балансиран начин на живот сред младите хора на възраст 15–29 години. Проектът надгради успешно първото си издание, утвърждавайки разбирането, че здравето е дългосрочен, осъзнат процес, а не еднократно усилие.

Кампанията приложи интегриран подход, който обединява здравословно хранене, физическа активност и психично благополучие, като отговори на реални предизвикателства пред младите хора – стрес, социален натиск, противоречива информация и трудности при изграждането на устойчиви навици.

В рамките на проекта беше повишена информираността относно значението на здравословния начин на живот, реализирана беше активна дигитална кампания в социалните мрежи, създадено видеосъдържание и интерактивни формати, както и обогатена платформата zdravobudno.bg, която остава достъпна и след края на проекта.

„Яж, учи се и спортувай! vol. 2“ беше реализиран в съответствие със Стратегическа цел 6 за насърчаване на здравословен и природосъобразен начин на живот и допринесе за изграждането на култура на осъзнато здраве сред младите хора, като насърчи информирани избори и активно отношение към личното благополучие.

Проект „Яж, учи се и спортувай!“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023–2025) по Договор № 25-00-31/09.09.2025 г. Изготвеното съдържание е отговорност на бенефициера.