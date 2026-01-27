Почина Борис Игнатиев - тренорът на Русия при 0:1 от България в София през 1997 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Москва на 85 години почина руският треньор Борис Игнатиев.

В България той е познат най-вече с това, че водеше националния отбор на Русия в световните квалификациите за световното във Франция през 1998 г.

Именно с победата с 1:0 над "сборная" с гол на Трифон Иванов нашите национали, водени от Христо Бонев, си осигуриха класиране за финалите.

Мачът ще се запомни и с яростните протести на руснаците срещу отсъжданията на чеха Вацлав Крондъл. Според гостите той си затворил очите за цели четири дузпи в наша полза.

В мач без значение следващия месец Русия ни би 4:2, след които загуби от Италия в плейофа и не се класира за световното.

Игнатиев е роден в Москва на 5 декември 1940 г., но е футболист само в пронциални отбори, при това от неособено висока класа.

Като треньор два пъти е водил националния отбор на страната си, младежкия и олимпийския тим, работил е в Ирак и Саудитска Арабия.

За последно водеше московския "Локомотив" през сезон 2012-2013 г.,, след което 6 години беше вицепрезидент на клуба.