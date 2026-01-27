В сряда откриват фотоизложба за Димитър Пенев пред Народния театър в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 28 януари, сряда, в 16,30 часа в Градската градина пред Народния театър в София ще бъде открита фотоизложба, посветена на великия Димитър Пенев.

Историята на легендарния футболист и треньор №1 на България за ХХ век, изградил най-големия успех в историята на българския футбол - бронзовите медали от световното първенство в САЩ през 1994 г., е проследена в 80 фотографии, заснети от фотографа Бончук Андонов.

Инициативата се организира от Столична община със съдействието на Фондация „София – Европейска столица на спорта".