Кузманов обърна узбек и влезе в основната схема в Манама

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Димитър Кузманов преодоля квалификациите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 125" в Манама, Бахрейн с награден фонд от 225 000 щатски долара.

Във втория предварителен кръг втората ракета на България преодоля съпротивата на Сергей Фомин (Узбекистан) с 1:6, 6:3, 6:1 за малко над два часа игра.

Кузманов отстъпи в първия сет след три пробива на съперника, но коренно промени играта си в остатъка от мача.

Във втората част 32-годишният българин проби при 1:1, но веднага загуби следващото си подаване и реализира нов брейк чак при 3:3, а при 5:3 в своя полза спечели сета при сервис на противника.

В решаващия трети сет Кузманов реализира два пробива, а при 5:1 се нуждаеше от четири мачбола, за да излезе печеливш в срещата.