ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"ВИНОТО. Българска енциклопедия" с ново, пето изда...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22170606 www.24chasa.bg

Ас на "Левски": Трябва да сме смирени и да работим

2564
Радослав Кирилов Снимка: Startphoto.bg

Асът на "Левски" Радослав Кирилов говори на летището след прибирането от лагера в Турция. Там лидерът в първенството (7 точка аванс пред ЦСКА 1948 и шампиона "Лудогорец") записа победа, загуби и 2 ремита в контролите.

"Имаше дни, в които валеше доста дъжд, но теренът издържа и не пропуснахме нито една тренировка, нито една контрола. Ще направим всичко възможно да вдигнем нивото. Хубавото беше, че ритъмът на игра в контролите се доближаваше до официалните мачове. Нямаме и големи физически проблеми. Имаме страхотен колектив, направихме основа на отбора и се стремим да вдигнем нивото с новите попълнения.

Подготвени сме по най-добрия начин и е хубаво, че се изправяме срещу силен отбор на старта (мач за суперкупата срещу "Лудогорец" на 3 февруари). В отбора има израстване, но има още много път и трябва да бъдем смирени, да работим", сподели крилото.

От началото на сезона Кирилов има 25 мача с 4 гола и 5 асистенции във всички турнири.

Преди мача с "Лудогорец" "Левски" ще има последна контрола за зимата.

Утре втородивизионният "Вихрен" (Сандански) ще гостува на стадион "Георги Аспарухов" от 15 ч. 

Радослав Кирилов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)