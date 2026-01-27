Ас на "Левски": Трябва да сме смирени и да работим

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Асът на "Левски" Радослав Кирилов говори на летището след прибирането от лагера в Турция. Там лидерът в първенството (7 точка аванс пред ЦСКА 1948 и шампиона "Лудогорец") записа победа, загуби и 2 ремита в контролите.

"Имаше дни, в които валеше доста дъжд, но теренът издържа и не пропуснахме нито една тренировка, нито една контрола. Ще направим всичко възможно да вдигнем нивото. Хубавото беше, че ритъмът на игра в контролите се доближаваше до официалните мачове. Нямаме и големи физически проблеми. Имаме страхотен колектив, направихме основа на отбора и се стремим да вдигнем нивото с новите попълнения.

Подготвени сме по най-добрия начин и е хубаво, че се изправяме срещу силен отбор на старта (мач за суперкупата срещу "Лудогорец" на 3 февруари). В отбора има израстване, но има още много път и трябва да бъдем смирени, да работим", сподели крилото.

От началото на сезона Кирилов има 25 мача с 4 гола и 5 асистенции във всички турнири.

Преди мача с "Лудогорец" "Левски" ще има последна контрола за зимата.

Утре втородивизионният "Вихрен" (Сандански) ще гостува на стадион "Георги Аспарухов" от 15 ч.