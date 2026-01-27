ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Синът на Марсело подписа с "Реал"

Енцо Алвеш

Синът на бившия бразилски национален защитник Марсело - Енцо Алвеш, подписа първия си професионален договор с испански гранд "Реал", на който баща му е легенда.

16-годишният нападател, подвизаващ се в юношеските формации на клуба, е сключил контракт със сериозна клауза за откупуване, който цели да го задържи в Мадрид и да отклони интереса на други отбори.

Енцо Алвеш е роден в испанската столица през 2009-а, когато баща му Марсело вече играеше четвъртия си сезон с „Реал" от общо 16, през които сечели всичко.

Енцо Алвеш

