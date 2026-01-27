Коул Палмър иска да се прибере в Манчестър, готов е за "Юнайтед"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Юношата на "Сити" Коул Палмър е преследван от носталгия по родния Манчестър и близките и приятелите си и иска да се завърне там. Освен това английският национал и звезда на настоящия си отбор "Челси" не се чувства добре при лондончани.

23-годишният офанзивен халф бил отворен за преговори с "Юнайтед".

Това твърди таблоидът "Сън". Според него на "Олд Трафорд" виждат в Палмър точния заместник на Бруно Фернандеш.

Англичанинът обаче има договор с "Челси" до лятото на 2033 г.

Така че ако "Юнайтед" наистина се е прицелил в играча, ще трябва да се приготви за нов трансферен рекорд.