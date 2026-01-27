Чешки рефер от голям успех на "Лудогорец" се завръща в Разград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Чешкият съдия Онджей Берка ще ръководи последната среща на "Лудогорец" в основната групова фаза на турнира Лига Европа срещу френския "Ница". Двубоят в Разград е от 22 в четвъртък.

Помощници на Берка ще бъдат неговите сънародници Камил Хайек и Матей Вълчек, а четвърти съдия е Онджей Пеханец.

38-годишният Берка се завръща в Разград. Той сви при големия успех на "Лудогорец" на 11 ноември 2023-а, когато в мач от Лигата на конференциите нашият тим би турския гранд "Фенербахче" с 2:0 с попадения на Якуб Пьотровски и Руан Круз.

"Орлите" са на 25-о място със 7 точки и все още имат шанс на теория да попаднат сред първите 24, които продължават в елиминациите.