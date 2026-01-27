ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"ВИНОТО. Българска енциклопедия" с ново, пето изда...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22170894 www.24chasa.bg

Чешки рефер от голям успех на "Лудогорец" се завръща в Разград

2928
Момент от мача "Лудогорец" - "Фенербахче" през 2023-а Снимка: Startphoto.bg

Чешкият съдия Онджей Берка ще ръководи последната среща на "Лудогорец" в основната групова фаза на турнира Лига Европа срещу френския "Ница". Двубоят в Разград е от 22  в четвъртък.

Помощници на Берка ще бъдат неговите сънародници Камил Хайек и Матей Вълчек, а четвърти съдия е Онджей Пеханец. 

38-годишният Берка се завръща в Разград. Той сви при големия успех на "Лудогорец" на 11 ноември 2023-а, когато в мач от Лигата на конференциите нашият тим би турския гранд "Фенербахче" с 2:0 с попадения на Якуб Пьотровски и Руан Круз.

"Орлите" са на 25-о място със 7 точки и все още имат шанс на теория да попаднат сред първите 24, които продължават в елиминациите.

Момент от мача "Лудогорец" - "Фенербахче" през 2023-а

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)