Карлос Алкарас за първи път на полуфинал в откритото на Австралия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Карлос Алкарас попълни колекцията си от полуфинали в турнирите от "Големият шлем".

Водачът в световната ранглиста по тенис отнесе 7:5, 6:2, 6:1 Алекс де Минор и остави домакините от Австралия да чакат още поне един сезон за първи сънародник сред най-добрите четирима в домашния турнир след 1976 г.

Испанецът вече е 26-ият с полуфинали в откритото на Австралия, "Ролан Гарос", "Уимбълдън" и US Open, но едва четвъртият активен след Новак Джокович, Яник Синер и Марин Чилич.

В следващия кръг Алкарас ще играе с финалиста от миналата година Александър Зверев (Гер).