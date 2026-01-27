"Арда" привлече централен нападател

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес договор с футболния клуб от Кърджали "Арда" подписа Уилсън Самаке. Той игра на поста централен нападател.

След преминаването на медицински прегледи Самаке и спортният директор Ивайло Петков подписаха договор, според който футболистът ще играе под наем до лятото в "Арда", с опция за закупуване след това. Уилсън Самаке за последно е играл за турския "Бандирма спорт".

Уилсън Самаке е роден на 30.03.2004 г. в Мали, но притежава френски паспорт. Кариерата си започва във френския "Рен". Самаке е част националния отбор на Мали до 23 години.

Ръководството на ПФК "Арда", треньорите, футболистите и феновете пожелават

на Самаке успехи с фланелката на новия му клуб.